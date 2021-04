Gaia Lucariello, moglie dell'allenatore della Lazio Simone Inzaghi , è stata ricoverata allo Spallanzani: nei giorni scorsi aveva annunciato la propria positività al Covid-19, come il marito e il resto della famiglia.

Alla donna è stato consigliato il trasferimento in ospedale a causa di una forte tosse che fa temere l'insorgere di una polmonite. Nei giorni scorsi era stata la stessa moglie di Simone Inzaghi a comunicare la notizia della positività al Covid-19: "Purtroppo tutta la nostra famiglia dopo un tampone fatto a domicilio è risultata positiva al Coronavirus! Stiamo bene e in isolamento come da protocollo".

