Migliorano le condizioni di Antonin Panenka. Il pioniere del "cucchiaio" nei calci di rigore, colpito pesantemente nei giorni scorsi dal Covid-19, è stato dimesso dall'ospedale di Praga per proseguire le cure nella propria abitazione. Proprio all'interno del nosocomio della capitale ceca, per qualche giorno, l'ex attaccante oggi 71enne è stato attaccato a un respiratore artificiale. A comunicarlo è stato il figlio Tomas direttamente sul sito ufficiale del Bohemians Praga, squadra di cui il papà Antonin è stato bandiera per 14 anni da giocatore e di cui è attualmente il presidente. Panenka, lo ricordiamo, grazie a quel tocco morbido dagli undici metri, regalò tra lo stupore di tutti l'Europeo 1976 alla Cecoslovacchia alla lotteria dei rigori, contro la Germania Ovest, allo stadio Marakana di Belgrado.