CR7, 900mila dollari per un post: la Top 20 degli sportivi che guadagnano di più su Instagram

Secondo l'indagine di Hopper HQ, agenzia inglese di digital marketing, l'attaccante della Juventus percepirebbe quasi un milione di dollari per post su Instagram. Il portoghese non è il solo, in questa speciale classifica sono presenti tantissimi sportivi provenienti non solo dal calcio.

Forse ve lo siete sempre chiesti, oppure semplicemente sottovalutato quanto il lavoro dell’influencer possa essere remunerativo. Grazie a Hopper HQ, agenzia inglese di digital marketing, oggi sappiamo un influencer – che nella maggior parte dei casi nella vita sono principalmente attori, sportivi o cantanti – quanto guadagna per un singolo post su Instagram. Al primo posto globale troviamo Dwayne Johnson, in arte “The Rock”, ex star del wrestling ora stella di Hollywood, che per ogni singola pubblicazione su Instagram percepirebbe la bellezza di un milione di dollari. Quello che colpisce è che in terza posizione, sempre a livello mondiale, troviamo un sportivo e non uno a caso: Cristiano Ronaldo con 889,000 dollari per post guida, ovviamente, la categoria delle personalità del universo dello sport. Completano il podio, parecchio distaccati, Neyamr con 704,000 $ e Leo Messi con 695,000 $.

Andiamo a scoprire la Top 20 degli influencer sportivi, nella quale possiamo trovare figure provenienti da diverse aree, non solo da quella calcistica quindi. La cosa sorprendente è che per trovare la prima donna, in questa speciale classifica, dobbiamo scendere fino al 16 posto.

NOME (FOLLOWER) SPORT GUADAGNO PER POST 1. Cristiano Ronaldo (224,800,000) Calcio $ 889,000 2. Neymar (139,300,000) Calcio $ 704,000 3. Lionel Messi (155,600,000) Calcio $ 695,000 4. David Beckham (63,200,000) Calcio $ 339,000 5. LeBron James (66,700,000) Basket $ 307,000 6. Virat Kohli (64,200,000) Cricket $ 296,000 7. Ronaldinho (51,500,000) Calcio $ 238,000 8. Gareth Bale (43,300,000) Calcio $ 200,000 9. Zlatan Ibrahimovic (43,300,000 ) Calcio $ 200,000 10. Mohamed Salah (39,000,000) Calcio $ 180,000 11. Luis Suarez (38,000,000) Calcio $ 176,000 12. Conor Mcgregor (36,800,000) MMA $ 170,000 13. Stephen Curry (30,700,000) Basket $ 142,000 14. Floyd Mayweather (23,600,000) MMA $ 108,800 15. Sergio Aguero (13,800,000) Calcio $ 63,500 16. Ronda Rousey (13,100,000) MMA $ 60,300 17. Serena Williams (12,500,000) Tennis $ 57,300 18. Kevin De Bruyne (11,200,000) Calcio $ 51,600 19. Simone Biles (3,900,000) Ginnastica $ 17,800 20. Kelly Slater (2,800,000) Surf $ 12,500

