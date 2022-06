Per 13 anni le accuse di Kathryn Mayorga, sono state uno dei casi scottanti che hanno condizionato e messo in cattiva luce sul lato extracampo Cristiano Ronaldo. Oggi il tribunale di Las Vegas ha messo la parola fine sullo scottante caso, archiviando le accuse di stupro ai danni di CR7. Il fuoriclasse portoghese era stato accusato dall'ex modella statunitense che aveva chiesto un risarcimento di circa 64 milioni di euro per un presunto abuso sessuale risalente al 2009 in un hotel di Las Vegas.

Quest’oggi il giudice Jennifer Dorsey ha archiviato la vicenda, accusando l'avvocato della donna, Leslie Mark Stovall, di aver agito in "malafede". sulla base di alcuni documenti raccolti irregolarmente attraverso "Football Leaks" e riguardanti le comunicazioni fra il giocatore e il suo staff legale. Ronaldo non aveva mai negato il rapporto sessuale con la donna, rigettando però le accuse di violenza.

"Trovo che l'uso continuato di questi documenti sia in malafede – si legge nella sentenza redatta dal giudice Jennifer Dorsey - perché i documenti sottratti indebitamente e il loro contenuto riservato sono stati intessuti nel contenuto delle affermazioni della Mayorga".

