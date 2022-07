Lo scorso 23 Aprile Cristiano Ronaldo raggiungeva quota 100 gol in Premier League con il Manchester United nella sconfitta dei Red Devils in casa dell’Arsenal (3-1). L’ennesimo traguardo importante nella carriera dell’attaccante portoghese, diventato il 32° calciatore a segnare 100+ gol nella massima lega inglese.

Per questo motivo la Premier League ha premiato Cristiano Ronaldo con un assegno da 10.000 sterline da devolvere in beneficenza. Il portoghese ha colto l’occasione per aiutare i bambini meno fortunati e ha scelto l’associazione 'Rays of Sunshine' che aiuta i piccoli gravemente malati. CR7 però non si è limitato a far ricevere le 10.000£ ma ha voluto aggiungere di propria tasca altre 10.000 sterline per un totale di 20.000£. Sicuramente un bel gesto per festeggiare un altro grande traguardo della sua carriera.

Ad

Amichevoli Jovic che inizio! 4 gol nel primo test, più che in 51 match col Real 26 MINUTI FA

Cristiano Ronaldo Junior segna e imita papà CR7

Calciomercato I tre rebus dell'estate: Dybala-Inter, Zaniolo e il rinnovo di Leao 3 ORE FA