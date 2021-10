La denuncia per stupro nei confronti di Cristiano Ronaldo , presentata dall'ex modella Kathryn Mayorga e legata a una presunta violenza sessuale avvenuta nel 2009 in un hotel di Las Vegas, è irregolare e - come tale - deve essere respinta. La raccomandazione arriva dal giudice incaricato nell'ambito della causa civile, Daniel Albregts, davanti alla corte federale del Nevada. La donna, che oggi ha 37 anni, chiede a CR7 un risarcimento danni fino a 200 milioni dollari.

"Accusa basata in parte su documenti di Football Leaks"

Secondo il magistrato, infatti, l'accusa si basa in parte su documenti piratati di Football Leaks che non avrebbero dovuto essere in possesso della donna. L'avvocato difensore Kahtryn Mayorga, Leslie Stovall, è accusato di avere agito in "malafede". "L'archiviazione del caso Mayorga a causa del comportamento scorretto del suo avvocato è grave. Ma purtroppo è l'unica sanzione appropriata per garantire l'integrità del processo giudiziario", scrive il giudice. Anche se Mayorga cambiasse legale, infatti, "la corte non sarebbe in grado di dire quanto del caso si basi solo sui suoi ricordi o se siano stati influenzati dai documenti di Football Leaks".

Calcio Ronaldo, il commovente post di addio a Soraia, moglie di Semedo 05/10/2021 A 11:06

Cristiano Ronaldo ha sempre negato le accuse di stupro, sostenendo di aver avuto una relazione "completamente consenziente". La giustizia americana aveva annunciato nel luglio 2019 che queste accuse non potevano "essere provate oltre ogni ragionevole dubbio", rinunciando quindi a perseguirlo.

Allegri: "Ronaldo via? Rimane la Juve, la cosa più importante"

Premier League Ronaldo fa panchina e lo United sbanda ancora: 1-1 con l'Everton 02/10/2021 A 11:15