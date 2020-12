Calcio

Cristiano Ronaldo riceve il Golden Foot 2020: "Un grande onore, darò massimo per fare altri gol"

SERIE A - Cristiano Ronaldo ha vinto il Golden Foot Award, il riconoscimento destinato al miglior giocatore dell’anno solare secondo il voto di tifosi e appassionati e che può essere portato a casa per un’unica volta in carriera: "Onorato di ricevere questo premio. Sono contento che le mie impronte saranno vicine a quelle di altri grandi campioni. Farò sempre del mio meglio per fare gol".

