Dal 29 maggio in Germania riprende a porte chiuse anche il campionato femminile

Oltre alla Bundesliga 2019-2020, che ripartirà ufficialmente il 16 maggio con la 26ma giornata della stagione, il calcio tedesco si appresta a riprendere e concludere regolarmente anche il massimo campionato femminile. Il prossimo 29 maggio sarà infatti il turno della Frauen Bundesliga, pronta a disputare le ultime sei giornate della manifestazione con tutti gli incontri da svolgere a porte chiuse. La decisione definitiva è arrivata quest’oggi al termine di una videoconferenza del consiglio della federazione tedesca.

Come nel caso degli uomini, per la ripresa delle attività sarà necessario rispettare alla lettera il protocollo sanitario elaborato dalle autorità predisposte per garantire la sicurezza di tutte le atlete e degli addetti ai lavori coinvolti. Con 6 partite ancora da giocare, il Wolfsburg si trova al comando della classifica con 8 punti di vantaggio sul Bayern Monaco, prima inseguitrice. La conclusione del campionato è prevista per il 28 giugno, inoltre la finale della Coppa di Germania è stata programmata per il 4 luglio.

