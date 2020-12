Quincy Promes, 28enne attaccante olandese dell'Ajax, sarebbe stato arrestato domenica mattina dalla polizia di Amsterdam e si troverebbe in custodia cautelare. Alla base del provvedimento ci sarebbe il presunto coinvolgimento del giocatore in un accoltellamento avvenuto lo scorso luglio, ma denunciato solamente un mese fa. L'accoltellamento, secondo quanto precisato dal quotidiano De Telegraaf, sarebbe avvenuto durante una festa in famiglia e l'uomo aggredito avrebbe riportato ferite gravi. Dal club non arrivano conferme, se non la precisazione di un portavoce - riportata dallo stesso De Telegraaf - che "il giocatore non si è presentato agli allenamenti".