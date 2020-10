Con tutto il rispetto per il brillante 6-0 dell’Italia alla Moldova, la sfilata di Firenze ribadisce quanto il calcio fatichi a rendersi conto del labirinto in cui la pandemia l’ha cacciato. Era un’amichevole. E le amichevoli, ai tempi belli, preparavano ai Mondiali e agli Europei.

Oggi non più: introducono alla Nations League, voluta da Michel Platini per limitare proprio loro, le amichevoli. Diceva papa Wojtyla:

In un viale senza uscita, l’unica uscita è nel viale stesso.

Speriamo.

Lo sport ha scelto la quantità, criterio già discutibile in epoca pre-Covid, figuriamoci adesso, in piena recrudescenza del virus, con l’ipotesi di un lockdown-bis che alcuni Paesi si accingono a varare. E’ una quantità non più sostenibile. Obietterete: perché prendersela con le Nazionali? Poverette, bene o male raccolgono e trasmettono il concetto meno trucido di "identità": anche se la zona grigia fra nazione, nazionale e nazionalismo tanti problemi creò e creerà.

Con i positivi che fioccano e le Asl che, in nome della "region di Stato", possono sabotare l’agenda, non uno che faccia un passo indietro. La Fifa ci ha provato, offrendo ai club la facoltà di negare i giocatori per le gare che rientrano sotto la sua giurisdizione. Sulla Nations League, in compenso, governa l’Uefa. Bolla o non bolla, i convocati sono partiti tutti, molti addirittura per il Sudamerica.

Il Genoa annovera ancora 17 contagi, gli isolamenti fiduciari vanno e vengono, si parla più di tamponi che di campioni. Sarebbe ora di ridurre l’obesità del calcio. Là dove non ci sono riusciti gli scandali o i dirigenti, penso all’Italia, il pericolo, serio, è che potrebbe riuscirci il bacillo. La fase finale degli Europei del 2020 è stata rinviata al 2021, l’Uefa stessa ha tagliato gli ultimi chilometri di Champions ed Europa League, ricavandone formule molto suggestive, come sa garantire il pathos del dentro o fuori. Alzi la mano chi sentiva il bisogno della Nations League: l’attesa leopardiana del sabato del villaggio diffonde un fascino che eccita, e non banalmente annoia. Si gioca per soldi, e i soldi non bastano mai, fanno la differenza: una teoria che, riveduta e "scorretta", scimmiotta la selezione darwiniana.

Caputo festeggia con El Shaarawy in Italia-Moldavia Credit Foto Getty Images

E’ bello e giusto invocare la riapertura degli stadi, ma se poi arriva il medico della mutua a bloccarti la trasferta? Ogni federazione difende i suoi protocolli. Verrà il vaccino, e con calma si tornerà alla normalità: forse. Il segnale inviatoci dalla peste è troppo forte per essere trascurato. Rivedere amichevoli e Nations League. Portare i campionati di prima divisione a 18 squadre, sul modello della Bundesliga. Dieta che, sia chiaro, non sempre risulta fonte o sinonimo di equilibrio (Bayern, otto "scudetti"); aiuterebbe, se non altro, a reggere l’idea dei playoff per i quali smania il presidente Gabriele Gravina e a preparare un futuro che, viceversa, rischia di esploderci in mano. E se continuiamo a guardarci l’ombelico, non solo per colpa del coronavirus.

