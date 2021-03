"L’ho chiamato alle 7:30, era appena uscito dagli allenamenti, stava andando a cena da Tiziano. Gli ho detto amore non andare, sei uscito anche ieri, torna a casa. Mi ha detto: Mamma dai, tra un po’ vengo, non ti preoccupare. Non l’ho sentito più". La mamma di Daniel Guerini - Michela - ha deciso di rompere il silenzio dopo la tragica scomparsa di suo figlio Daniel Guerini avvenuta a causa di un incidente stradale a Roma sulla Palmiro Togliatti.

I funerali del trequartista della Primavera si terranno la prossima settimana, dopo l’autopsia. La Lazio, squadra per cui giocava il campione in erba, ha detto che si farà carico delle esequie per omaggiarlo e ricordare quando fosse importante per loro. Era un tifoso, oltre che un giocatore, legatissimo alla maglia.

Diceva sempre, io come Totti per la Roma, posso diventare la bandiera della Lazio.

Calcio Lotito: "Daniel era un ragazzo splendido, amato da tutti" 16 ORE FA

"Non so ancora nulla – ha aggiunto Michela – Ma siamo state insieme alla mamma di Tiziano (l’amico di Daniel ricoverato in prognosi riservata), mio nipote è un angelo non è uno scalmanato, è impossibile che corresse. Lui è molto responsabile, è quello che mette quiete e tranquillità tra le persone".

Serie A Processo tamponi: cosa rischiano Lotito e la Lazio UN GIORNO FA