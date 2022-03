David Beckham scende in campo con i suoi 71,6 milioni di follower su Instagram in aiuto dell'Ucraina: "Oggi consegno i miei canali social a Iryna, la responsabile del Centro regionale perinatale di Kharkiv, in Ucraina, dove sta aiutando le madri a partorire. Vai sulle mie storie per saperne di più sull'incredibile lavoro che Iryna e gli operatori sanitari come lei stanno facendo per salvare vite umane in Ucraina. Per favore, fai quello che puoi per supportare @UNICEF e persone come Iryna usando il link per la donazione nella mia biografia".

Ad

Oltre alla mobilitazione per la raccolta fondi, l'ex calciatore di Milan, Manchester United e Real Madrid ha deciso di prestare per un giorno il suo profilo alla dottoressa Irina Kondratova, responsabile del centro perinatale di Kharkiv, allo scopo di documentare in modo diretto le condizioni di estrema difficoltà nelle quali sono costrette a partorire le donne ucraine. Un bel gesto, da campione.

Bundesliga Il Dortmund frena a Colonia, nel segno della pace UN' ORA FA

Kakà, Beckham e la pioggia manzoniana: Pellegatti racconta United-Milan

Serie A Pagellone 30ª: Bennacer tiene in alto il Milan, Blessin guida del Genoa 2 ORE FA