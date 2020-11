Guadagnare di più a fine carriera rispetto a quando si era in attività. Paradosso? No, semplicemente David Beckham. Il giocatore inglese, leggenda della nazionale dei tre leoni e del Manchester United, ha firmato con accordo triennale con EA Sports che lo porterà a guadagnare 45 milioni di euro (40 milioni di sterline) in tre anni. Cifre maggiori di quando faceva il calciatore. Becks apparirà come calciatore su FIFA21 sia in versione icona per la modalità Ultimate Team, sia in modalità Volta Groundbreaker (il calcio di strada).