Basta con queste competizioni farlocche come Champions, Europa e Conference League. Bisogna far nascere competizioni che si giochino durante la settimana tra i top 5 campionati europei. Super League? Ero contrario, perché era una competizione a invito. C'erano dei privilegiati che invitavano gli altri". Intervenuto a Smart Talk, trasmissione di Wall Street Italia, il presidente del Napoli, Sarà di super allenamento, diviso in due parti. Basta giocatori africani se non rinunciano a giocare la Coppa d'Africa. Noi paghiamo gli stipendi per mandarli in giro a giocare per gli altri". ". Intervenuto a Smart Talk, trasmissione di Wall Street Italia, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis , attacca a testa bassa il format attuale delle coppe europee. E sul prossimo campionato dice: "".

Sul Napoli

Ad

"Sono assillato dai fondi che vogliono comprare il Napoli, basta. Gli americani mi hanno offerto in passato 900 milioni per vendere il club, ma io voglio divertirmi ancora. E mi hanno offerto anche 2 miliardi di euro per tutto il mio patrimonio, tra il Napoli e la Filmauro, ma io mi diverto ancora e non voglio andare in pensione. Voglio essere il dodicesimo, anzi il quattordicesimo uomo in campo. Lasciatemi divertire ancora. Vogliamo fare investimenti giusti e corretti".

Champions League Goncalo Ramos lancia il Benfica ai preliminari, Monaco-PSV 1-1 UN' ORA FA

Napoli, alta tensione: Spalletti caccia Osimhen dall’allenamento

Calciomercato Le 5 trattative che vi siete persi oggi (02/08) UN' ORA FA