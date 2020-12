Calcio

De Laurentiis su sentenza Napoli penalizzato: "Sono ottimista, mi aspetto equità e giustizia"

SERIE A - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato in merito alla decisione che dovrà prendere il Collegio di Garanzia del CONI sulla squalifica per 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione per la sfida non giocata con la Juventus: "Sono ottimista, mi aspetto equità e giustizia".

