Lo Shakhtar e Roberto De Zerbi ripartono insieme. In questi giorni, l'allenatore italiano ritrova il suo staff e i suoi giocatori in Turchia, a Istanbul. Il motivo? Riprendere la preparazione in vista di un probabile tour europeo di amichevoli a scopo benefico, il cui guadagno andrà devoluto alla popolazione ucraina colpita dalla guerra contro la Russia. Lo ha confermato Dario Srna, attuale direttore sportivo del club, in un'intervista a Ukraina 24 TV Channel. "La Uefa ci ha permesso di organizzare amichevoli in Europa. Il 13 aprile sfideremo il Besiktas, il 19 aprile il Fenerbahce, poi il Siviglia, l’Hajduk Split, il Psg e la Lazio".

No alla Guerra, il toccante minuto di silenzio in Union-St. Pauli

Ad

Al raduno, ci saranno tutti i giocatori ucraini della squadra, alcuni ragazzi dell'Under 19 e forse anche altri calciatori ucraini di club diversi. Ovviamente, vista la situazione drammatica nel Paese, il campionato ucraino è fermo e la Federcalcio potrebbe annunciare a breve la conclusione definitiva del torneo. Nel caso, sarebbe proprio lo Shakhtar a diventare campione nazionale visto che la squadra di De Zerbi si trovava in vetta con due punti di margine sulla Dinamo Kiev al momento dello stop.

Serie B In vetta è bagarre continua. Parma: prosegue la risalita con un 4-3 UN' ORA FA

Mourinho: "Stop alla guerra, a queste e a tutte le altre"

UEFA Europa Conference League Mou: "Rispetto il Bodo ma la semifinale è a portata della Roma" 2 ORE FA