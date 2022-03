E’ uscito il Football Money League 2022 di Deloitte, uno dei rendiconti economici più attendibili quando si tratta di fare i conti in tasca al mondo del calcio. Secondo il report stilato dello Sport Business Gruop di Deloitte, il settore della società dedicato appunto allo sport, è il Manchester City il club ad aver avuto il maggior numero di ricavi nella stagione 2020/21, ossia la precedente.

I campioni d’Inghilterra hanno conquistato per la prima volta il primato con un fatturato di 645 milioni di euro, piazzandosi per la prima volta in vetta a questa classifica. Ricavi per il City in crescita rispetto ai 550 milioni della stagione 2019/20, ma comunque in calo se invece vogliamo estendere il paragone al precedente primato, ovvero i 714 milioni del Barcellona del 2019/20. Il report di Deloitte, come nella stagione passata, si è focalizzato sull’andamento dei ricavi dei principali club del calcio mondiale in un contesto economico e sociale fortemente condizionato dalla pandemia di COVID-19.

Pep Guardiola festeggia il titolo col Manchester City Credit Foto PA Sport

City - Real - Bayern: il podio d'Europa

Dunque City che si prende la vetta del podio, davanti per pochissimo al Real Madrid – 640,7 milioni di euro – e al Bayern Monaco, terzo, con 611,4 milioni. Al di là delle prime 3 società in Europa, la composizione della Money League è rimasta sostanzialmente la stessa, con i club della Top 10 che sono rimasti gli stessi e con la Top 20 che è rimasta invariata per 16 delle 20 squadre che la componevano anche sulla stagione 2019/20.

Juve 9a, Inter 14sima: la situazione in Italia

Guardando alla Serie A, la Juventus si conferma prima tra le squadre italiane salendo al 9° posto della classifica con 433,5 milioni di ricavi (in crescita del 9% rispetto al 2020). Come sempre, per i club italiani, nel grafico a torta del totale, si conferma disastroso – anche per via della pandemia – tutto il ricavato da ‘matchday’, quindi ciò che concerne la partita. La quota della Juve ad esempio vale solo il 2% del totale, con il resto da suddividere tra diritti televisivi (237 milioni di euro) e ricavi commerciali (188,7 milioni di euro).

Così anche per l’Inter, che fa solo l’1% col matchday. I nerazzurri però restano al 14° posto con 330,9 milioni di ricavi, in buona crescita del 14% rispetto ai 291,5 milioni di euro del 2019/20: 216 milioni dai diritti tv e 112,7 milioni sul fronte commerciale.

Tra i club usciti dalla Top 20 c’è il Napoli, che ha registrato un fatturato pari a 174,5 milioni, crollando in questo modo al 27° posto. Napoli che è stato scavalcato da altre due italiane: la Roma – con 190,4 milioni di fatturato – e l’Atalanta, che piazza un invidiabile 187,6 milioni di euro. Anche il Milan rimane fuori dalla Top 20, sempre trentesimo a quota 161,1 milioni di ricavi. Rossoneri passati anche dalla Lazio (29a), che ha potuto godere della partecipazione in Champions League della stagione precedente.

Il sunto: 11 inglesi nella Top 20, la Premier League è la vera Super Lega

Eintracht Francoforte, Napoli, Lione e Schalke 04. Tutti questi sono stati rimpiazzati da Aston Villa, Wolverhampton, West Ham e Leicester. Una dimostrazione evidente, ancora una volta, della devastante forza del prodotto Premier League e dei dividendi che riesce a pagare la vendita dei diritti televisivi, specie dopo i mega contratti strappati all’estero. Al di là di ogni singolo dettaglio, che potete trovare a questo link , abbastanza impressione desta ancora una volta il mondo del calcio inglese. I quattro club che sono usciti dalle prime 20 posizioni rispetto alla stagione passata sono. Tutti questi sono stati rimpiazzati da. Una dimostrazione evidente, ancora una volta, della devastante forza del prodotto Premier League e dei dividendi che riesce a pagare la vendita dei diritti televisivi, specie dopo i mega contratti strappati all’estero.

Un segnale chiarissimo della forza economica del campionato inglese; che si attesta in qualche modo come la vera ‘Super League’ che altri, in giro per l’Europa, vorrebbero costruire. Ma che evidentemente esiste già: alla fine, infatti, 11 dei club della Top 20 giocano in Premier League. Più della metà. Che senso avrebbe scappare da una realtà del genere?

