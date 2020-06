All’Allianz Arena arriva la sesta vittoria degli uomini di Flick su sei partite giocate dopo l’emergenza Coronavirus. Un’incornata dell’ex nerazzurro nel primo tempo e un tap-in del bomber polacco nella ripresa affondano Andrè Silva e compagni. Inutile il gol del temporaneo pareggio di Da Costa

La finale della Coppa di Germania sarà Bayern Monaco-Bayer Leverkusen. I bavaresi si sbarazzano piuttosto facilmente dell’Eintracht Francoforte e raggiungono per la 24° volta nella loro storia l’atto conclusivo della competizione tedesca. La banda di Flick, ad un passo dal 30° Maisterchale, il prossimo 4 luglio potrà puntare il doblete nazionale, in attesa del ritorno della Champions League, dove ha battuto il Chelsea nell’andata degli ottavi lo scorso febbraio.

Si invertono gli addendi, ma il risultato non cambia. Gnabry riposa, gioca Perisic e segna in apertura di match con una prodezza di testa. L’assist per l’ex nerazzurro è ovviamente firmato da Muller. Il Bayern Monaco è una macchina perfetta, sfiora più volte il raddoppio già nel primo tempo, ma nella ripresa il neo-entrato Danny Da Costa trova il pareggio. Niente paura, là davanti c’è Robert Lewandowski. Passano 5 minuti e un tap-in del polacco manda in finale i Campioni di Germania. Ad attenderli a Berlino ci sarà il Bayer Leverkusen di Kai Havertz.

Il tabellino

Bayern Monaco-Eintracht Francoforte 2-1 (primo tempo 1-0)

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka (dall’86’ Javi Martinez); Perisic (dal 60’ Hernandez), Müller, Coman (dal 60’ T. Alcantara); Lewandowski.

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Trapp; Abraham, Ndicka, Ilsanker (dal 77’ Torro), Hinteregger; Chandler, Toure (dal 66’ Da Costa); Rode, Kohr (dal 77’ Dost), Gacinovic (dal 66’ Kamada); Andrè Silva. All. Schwartz

Arbitro: M. Fritz

Gol: 14’ Perisic, 69’ Da Costa, 75’ Lewandowski

Assist: Muller, Kamada, Kimmich

Ammoniti: Perisic, Hernandez (B), Andrè Silva, Hinteregger (E)



La cronaca in 4 momenti chiave

14’ VANTAGGIO DEL BAYERN - Ha segnato Perisic! Chi può aver fatto l’assist? Muller, ovvio. Azione veloce dei bavaresi che pescano Lewandowski in profondità, il polacco controlla e scivola cedendo il pallone a Muller che di prima intenzione serve un cross al bacio per l'ex nerazzurro. Il croato colpisce al volo di testa e buca Trapp. Vantaggio meritato dei Campioni di Germania!

24’ COSA HA SBAGLIATO COMAN? - Davies scende sulla sinistra e mette dentro un cross invitante, l'ex Juve apre il piattone, ma sbaglia misura praticamente a porta vuota. Chance per il 2-0 sprecata malamente

69’ PAREGGIO DELL'EINTRACHT - INCREDIBILE! Ha segnato Da Costa, appena entrato! Kamada la scodella in area di rigore dalla sinistra e il tedesco completa il tap-in di piatto bucando Neuer. Tutto da rifare per gli uomini di Flick

75’ BAYERN DI NUOVO IN VANTAGGIO - Ha segnato Lewandowski su assist di Kimmich! Tre passaggi in orizzontale dalla destra: prima Coman, poi Kimmich e infine il polacco completa il tap-in. L'arbitro inizialmente aveva annullato la rete per una posizione dubbia dell'ex bianconero, ma la Var conferma la regolarità dell'azione. 2-1 immediato dei bavaresi.

Il migliore in campo

Robert LEWANDOWSKI – 44 gol stagionali in 38 gare disputate, nuovo record personale. Roba da pazzi, signori

Il peggiore in campo

Andrè SILVA – Secondo passaggio a vuoto consecutivo dopo la gara contro il Mainz. Quasi mai pericoloso dalle parti di Neuer

Il momento social del match

