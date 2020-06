Nella prima semifinale della Coppa di Germania fallisce l’impresa della squadra di quarta divisione tedesca che nel suo cammino aveva eliminato Colonia e Fortuna Dusseldorf. Gli uomini di Bosz confermano il gap di tre categorie con i gol di Diaby, Alario e Bellarabi. Mercoledì sera il Bayern inseguirà la finale contro l’Eintracht Francoforte

a breve il servizio completo...

Il tabellino

DFB-Pokal La favola del Saarbrücken, la prima squadra di quarta serie in semifinale di Coppa di Germania DA 2 ORE

SAARBRUCKEN-BAYER LEVERKUSEN 0-3 (primo tempo 0-2)

Saarbrücken (4-5-1): Batz; Barylla, Schorch (dall'87' Bulic), Uaferro, Müller (dal 68’ Mendler); Zellner, Perdedaj (dal 68’ Breitenbach), Zeitz, Golley, Janicke (dal 46’ Froese); Jacob (dal 78’ Eisele). All. Kwasniok

Bayer Leverkusen (4-3-3): Hradecky; Weiser, Tapsoba (dal 46’ Tah), Bender (dal 62’ Dragovic), Wendell; Aranguiz (dal 70’ Palacios), Demirbay, Wirtz (dal 46’ Bellarabi); Paulinho, Diaby (dal 62’ Volland), Alario. All. Bosz

Arbitro: G. Winkmann

Gol: 11’ Diaby, 19’ Alario, 58’ Bellarabi

Assist: Demirbay (x2)

Ammoniti: Tapsoba (L)



La cronaca in 3 momenti chiave

11’ VANTAGGIO DEL BAYER - Ha segnato Diaby! Gran gol al volo dell'attaccante francese servito da un filtrante alto di Demirbay dalle retrovie. Destro preciso sotto le gambe di Batz, eroe contro il Fortuna ai rigori

19’ RADDOPPIO DEL BAYER - Ha segnato Alario! Pasticcio della difesa di casa su un cross dalla destra di Demirbay: Zeitz e Batz non si capiscono e regalano il pallone all'argentino che non deve farl altro che appoggiare in porta. Partita subito in salita per i neroazzurri, come era prevedibile

58’ TRIS DEL BAYER - Ha segnato il neo-entrato Bellarabi con una sassata tremenda sotto la traversa dopo la bella discesa sulla sinistra di Demirbay. Partita in ghiaccio per le Aspirine

Bundesliga Bundesliga, la 31a giornata in Diretta TV e Live Streaming: date, orari e news DA 2 ORE