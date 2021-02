Che fatica, ma il Borussia Dortmund ce l'ha fatta. La formazione di Terzic ha eliminato il Paderbon (Zweite Liga) agli ottavi di finale, con un 3-2 maturato solo ai tempi supplementari. E dire che la pratica sembrava già archiviata dopo 16 minuti con i gol dell'ex Juventus Emre Can e di Sancho. Nella ripresa però gli ospiti hanno trovato la rete che ha riaperto tutto con Justvan: al 95' viene annullato un gol ad Haaland e tre minuti più tardi il Paderbon pareggia con un gol su rigore di Owusu (era il 98'). Tutti ai supplementari, ma al 95' arriva la rete di Haaland che trova il suo 22° gol in 21 presenze in questa stagione (in tutte le competizioni).