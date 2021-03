Calcio

DFB Pokal - Lipsia-Wolfsburg: Wout Weghorst scivola per il rigore peggiore di sempre

DFB POKAL - Il Lipsia ha battuto il Wolfsburg per 2-0 nella Coppa di Germania mercoledì e si è assicurato un posto in semifinale. Yussuf Poulsen e Hee-Chan Hwang hanno segnato per i padroni di casa mentre Wout Weghorst del Wolfsburg non è riuscito a portare la sua squadra in vantaggio nel primo tempo dopo aver fallito un rigore.

