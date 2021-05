Quattro anni dopo l'ultima volta, il Borussia Dortmund alza nel cielo di Berlino la Coppa di Germania - la quinta della propria storia. Contro un Lipsia visibilmente frastornato, i ragazzi di Terzic ipotecano il successo già nei primi 45 minuti, sbloccandola già al quinto grazie all'invenzione di Sancho: destro a giro che non lascia scampo a Gulacsi e fa volare il Dortmund. Il raddoppio porta la firma del solito Haaland, che di fisico e esperienza mette a sedere Upamecano e fredda ancora il portiere del Lipsia da pochi passi. Prima del duplice fischio arriva anche il tris, ancora con Sancho che questa volta deve solo appoggiare a rete il cioccolatino servitogli da Reus. Il Lipsia prova a reagire fin dai primi minuti del secondo tempo, il gol che riapre il match - però - arriva solamente al 71esimo, con il sinistro di Dani Olmo che riaccende le speranze di rimonta dei suoi. Ma è troppo tardi, anche perchè nel finale arriva anche il poker del Borussia griffato Haaland. La Coppa è del Borussia. Il Lipsia perde la seconda della due finali di coppa giocate nella propria storia.

Il tabellino

RB LIPSIA-BORUSSIA DORTMUND 1-4

GOL: 71' Dani Olmo (L); 5', 45' Sancho, 28', 88' Haaland (B)

ASSIST: Dahoud (0-1), Reus (0-2), Reus (0-3), Sancho (1-4)

RB LIPSIA (3-1-4-2): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Kampl (dal 62' Forsberg); Mukiele (dal 62' Laimer), Olmo, Haidara (dal 70' Hernichs) Sabitzer; Sorloth (dal 46' Poulsen), Hwang (dal 46' Nkunku). All. Nagelsmann

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki; Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham (dal 46' Hazard), Can; Reus (dal 90' Brandt), Dahoud (dal 73' Delaney), Sancho (dall89' Meunier); Haaland (dal 90' Reyna). All. Terzic

ARBITRO: Felix BRYCH

AMMONITI: 45' Upamecano, 80' Dani Olmo (L); 15' Emre Can, 25' Bellingham, 90' Hummels (B)

Il momento social del match

La partita in 10 momenti chiave

5' - LA SBLOCCA IL DORTMUND! CHE GOL DI SANCHO! Ripartenza del Borussia: Sancho riceve dal limite, entra in area e libera un destro a giro che non lascia scampo a Gulacsi!

28' - RADDOPPIA IL DORTMUND! HAALAND! Fa tutto da solo il numero 9: ingresso in area sul servizio di Reus, protezione di palla che manda a terra Upamecano e sinistro piazzato che fredda Gulacsi!

38' - PERICOLOSO SORLOTH! Questa volta il numero 19 riceve in area e libera il destro da posizione defilata: palla che si spegne sull'esterno della rete dando solo l'illusione del gol!

45' - IL DORTMUND CALA IL TRIS! ANCORA SACHO! Upamecano stende Haaland a centrocampo ma l'arbitro lascia correre, Reus arriva a tu per tu con Gulacsi e allarga per Sancho: da due passi l'inglese sigla la doppietta personale!

46' - SUBITO TRAVERSA DI NKUNKU! Imbeccato da solo in area, il numero 18 ha provato di sinistro al volo trovando la parte superiore della traversa!

65' - HAZARD SI DIVORA IL POKER! Reus entra in area, si allarga sull'esterno e mette al centro per l'accorrente numero 7: l'inglese questa volta è in ritardo e non riesce a deviare il pallone in porta da pochi passi!

71' - LA RIAPRE IL LIPSIA! DANI OLMO! Sinistro potente e preciso dal limite dell'area che non lascia scampo a Burki!

84' - SANCHO SPRECA CLAMOROSAMENTE! Lanciato da solo davanti a Gulacsi, il numero 7 salta il portiere avversario ma perde il tempo per concludere a porta vuota, consentendo il rientro su di lui del numero 1 del Lipsia che fa suo il pallone!

85' - GULACSI SALVA SU GUERREIRO! Conclusione fulminea del numero 13, il portiere si salva in corner!

88' - POKER DEL DORTMUND! HAALAND! Ancora un contropiede micidiale: Haaland riceve dal limite da Sancho e scivolando beffa Gulacsi con una conclusione sporca!

Il migliore

Marco REUS - Capitano e anima di questo Borussia Dortmund: sforna due assist di pura classe e generosità, sarebbero stati tre se Hazard non avesse sbagliato da pochi passi...

Il peggiore

Hee-chan HWANG - Nagelsmann gli da fiducia schierandolo dal primo minuto, lui - forse intimorito dall'importanza della partita - non riesce mai a calarsi realmente nel gioco.

