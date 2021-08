Clamorosa goleada del Bayern Monaco che, in una sfida valida per i 32esimi di finale di Coppa di Germania, rifila un clamooso 12-0 al Bremer SV, fomazione che milita nella quinta divisione tedesca (la prima categoria dilettantistica). Mattatore indiscusso Choupo-Moting, autore di 4 gol e di 2 assist per la doppietta di Musiala. A sgno anche Tillman, Sané, Cuisance, Sarr e Tolisso. Completa il tabellino un'autorete di Warm. Il Bremer SV ha terminato il match in dieci uomini a causa dell'espulsione rimediata al 77' dal difensore Ugo Nobile.