Bayern Monaco di Julian Nagelsmann comincia con il successo nella finale di Supercoppa di Germania. Al termine di una sfida dalle mille emozioni - e con ben 9' di recupero nella ripresa - contro il Lipsia, i bavaresi s'impongono 5-3 e mettono in bacheca la loro decima DFL-Supercup. Nel successo brilla Sadio Mané, arrivato in estate dal Liverpool e già perfettamente inserito negli schemi del Bayern. Dopo la rete iniziale di Jamal Musiala, al 31' l'attaccante senegalese firma il raddoppio andando a concretizzare una bella trama di squadra e la rifinitura di Serge Gnabry, poi si vede annullare due gol nella ripresa dal Var (entrambi per fuorigioco).

Oltre a un Mané sempre nel vivo delle trame offensive, il Bayern si gode anche le giocate di un Musiala a tratti debordante, capace di inventare calcio per i compagni e per il pubblico della Red Bull Arena. Il classe 2003 rifinisce anche per il gol di Benjamin Pavard (3-0) e poi lascia spazio a Kingsley Coman dal 60' di gioco. Sul 4-1 - tap-in di Gnabry dopo che Thomas Muller non riesce a bucare Peter Gulacsi da distanza ravvicinata - il Bayern paga qualche disattenzione difensiva e il Lipsia prova a riaprire la sfida.

rigore di Christopher Nkunku (74') e la ripartenza con cui Dani Olmo trova il 4-3 all'89' rendono il finale incandescente. Il Lipsia prova la disperata rimonta, ma non riesce nell'impresa e, anzi, incassa in contropiede il definitivo 5-3 firmato da Leroy Sané, il quale sfugge via in campo aperto e sigilla la vittoria della Supercoppa di Germania. Il(74') e la ripartenza con cuirendono il finale incandescente. Il Lipsia prova la disperata rimonta, ma non riesce nell'impresa e, anzi, incassa in contropiede il, il quale sfugge via in campo aperto e sigilla la vittoria della Supercoppa di Germania. 20' per Matthijs de Ligt , con l'ex Juventus che subentra a Dayot Upamecano al 78' di gioco.

