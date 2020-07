Dieci anni fa la Spagna vinceva il Mondiale: decisivo il gol di Iniesta in finale contro l'Olanda

L'11 luglio 2010 le Furie Rosse si laureavano campioni del mondo per la prima volta nella loro storia: fu del giocatore del Barcellona, sul finire del secondo tempo supplementare, il gol che decise la sfida e il mondiale sudafricano.

L'11 luglio è un giorno che non evoca grandi ricordi solo per noi italiani e per quel 3-1 sulla Germania Ovest che valse il Mondiale 1982. È anche la data più luminosa del calcio spagnolo, che esattamente dieci anni fa vide le Furie Rosse vincere il loro primo e finora unico campionato del mondo, battendo un'indomita Olanda all'FNB Stadium di Johannesburg.

Un trionfo nel cuore di un ciclo forse irripetibile, visto che quel successo arrivò tra i due Europei (2008 e 2012) conquistati dalla Roja in un Triplete consecutivo inedito. A decidere il match fu il destro di Andres Iniesta, quando la mente dei più viaggiava verso i temuti calci di rigore. Minuto 116'. Jesus Navas è entrato nella ripresa e ha ancora la forza di sprintare sulla fascia. In qualche modo recapita il pallone a Iniesta, che di tacco serve Fabregas. Pallone allargato per Fernando Torres che scodella per l'Illusionista: la difesa olandese respinge male e Fabregas pesca ancora Iniesta, in area di rigore: stop di destro e botta secca in diagonale, Stekelnburg può solo sfiorare. La Spagna è in Paradiso.

Il tabellino

Olanda-Spagna 0-1

Olanda (4-2-3-1): Stekelenburg; van der Wiel, Heitinga, Mathijsen, van Bronckhorst (105' Braafheid); van Bommel, de Jong (99' van der Vaart); Robben, Sneijder, Kuyt (71' Elia); van Persie. All. van Marwijk.

Spagna (4-2-3-1): Casillas; Sergio Ramos, Piquè, Puyol, Capdevila; Xabi Alonso (87' Fabregas), Busquets; Iniesta, Xavi, Pedro (60' Jesus Navas); Villa (106' Torres). All. Del Bosque.

Arbitro: Webb (ENG)

Marcatori: Iniesta 116'.

Ammoniti: van der Wiel, Heitinga, Mathijsen, van Bronchkorst, van Bommel, de Jong, Robben, van Persie, Sergio Ramos, Puyol, Capdevila, Iniesta, Xavi.

Espulsi: Heitinga 109'

