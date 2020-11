Una notizia devastante che si inserisce in un anno terribile per il mondo intero. Diego Armando Maradona, il più grande numero 10 di tutti i tempi, che poche settimane fa aveva festeggiato i 60 anni, è morto in seguito ad un attacco respiratorio avvenuto nella sua casa nel quartiere del Tigre dove si trovava dopo la convalescenza in seguito all’operazione alla testa avvenuta lo scorso 30 ottobre.