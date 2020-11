Diego Maradona ha lasciato nel pomeriggio argentino la clinica Olivos, dove era ricoverato da martedì 3 novembre. Proprio quel giorno, dopo essere stato scortato da un corteo di tifosi ed appassionati, El Pibe de Oro era stato operato alla testa, per rimuovere un edema subdurale. Un intervento eseguito dal dottor Luque, medico personale di Maradona, che aveva messo in ansia non solo l’Argentina ma tutti gli appassionati di calcio. Per fortuna tutto è andato bene. Intervento riuscito, decorso post operatorio incoraggiante, morale del paziente via, via sempre migliore ed oggi dopo poco più di 8 giorni in ospedale il ritorno a casa dai suoi familiari, dove sarà seguito da un'equipe dedicata che lo aiuterà in questo periodo di riabilitazione.