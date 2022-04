È la soluzione migliore oppure la Nazionale dovrebbe effettuare un passo oltre Ciro Immobile? Macchina da gol implacabile la Lazio, pallida controfigura in Nazionale: non se ne esce proprio, Ciro Immobile rimane una sorta di codice indecifrabile. L'interrogativo, di riflesso, rimane lo stesso: qual è il vero Ciro Immobile? Dove si annida la verità? Il ct Roberto Mancini - secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport lo scorso martedì - avrebbe manifestato la volontà di puntare nuovamente sul bomber biancoceleste per il nuovo ciclo.

Ad

I numeri da Re con la Lazio

Qualificazioni Mondiali Europa Disastro Italia, 12 anni senza un Mondiale: chi ha più colpe? 24/03/2022 A 23:37

Al momento in cui scriviamo Ciro Immobile signoreggia la classifica dei marcatori della Serie A con 24 reti all'attivo - due più del bomber bionico della Juventus Dusan Vlahovic - nonostante abbia saltato cinque partite tra Covid e acciacchi vari. Dopo una primissima fase di assestamento iniziale, mister Maurizio Sarri (che non a caso lo vorrebbe tutto per sé, senza più spartirlo con la Nazionale) ha costruito la sua intelaiatura attorno e per il suo centravanti principe. Il quale, come già gli accadeva durante la legislatura Simone Inzaghi, può contare sui rifornimenti di trequartisti/attaccanti esterni dai piedi educatissimi come Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Pedro, Zaccagni o Felipe Anderson. Ciro Immobile è l'attaccante che tira più volte in porta in Serie A (52), il secondo per tiri totali (102 contro i 107 di Vlahovic), ma è anche il terzo per shot conversion rate (23.5. Fonte: Kickest) dietro a Simeone (28.6), La Lazio produce un'ingente volume di gioco e quando Immobile entra in temperatura centra la porta con disinvoltura. Al Ciro Immobile versione biancoleste, insomma, il killer instinct non fa ssolutamente difetto. L'ambiente lo coccola, lui ripaga la fiducia gonfiando senza soluzione di continuità la porta.

Classifica marcatori Serie A in attività

CALCIATORE PRESENZE/RETI QUAGLIARELLA 528/180 IMMOBILE 287/179 IBRAHIMOVIC 275/155 MERTENS 289/110 ZAPATA 251/105 BELOTTI 265/103 BERARDI 266/100 DZEKO 229/98 DYBALA 265/96 ILICIC 338/96

Il "cugino" in Nazionale

15 gol in in 55 gettoni, 21° posto complessivo nella classifica cannonieri all time della Nazionale italiana: il bottino sarebbe anche decoroso nel complesso, non foss'altro che Ciro Immobile ha segnato solo due gol in una fase finale di una grande competizione per Nazionali (ovvero le due marcature al girone di Euro 2020 contro Turchia e Svizzera). Un po' "pochino" per mister 179 gol in Serie A. il #17 della Lazio ha faticato assai nelle partite a eliminazione diretta a Euro 2020 e non è riuscito a trascinare gli azzurri verso la qualificazione al Mondiale in Qatar, replicando sostanzialmente la contro-prestazione degli spareggi contro la Svezia del 2018 e finendo inevitabilmente nell'occhio del ciclone.

I numeri in Nazionale

Presenze/gol: 55/15

Media-gol: 0,27

Un gol ogni... 254'

Gol nelle partite a eliminazione diretta: 0

Puntare su Ciro o voltare pagina?

Se la Lazio gioca per lui, la Nazionale non è mai stata nella condizioni di farlo: nel 4-3-3 di Roberto Mancini la punta centrale spesso è chiamata a giostrare spalle alla porta sgomitando coi difensori avversari; in un sistema di gioco basato sul possesso palla il campo si restringe, al pari degli spazi da sfruttare in campo aperto per le ripartenze. Fuori dalla sua comfort zone Immobile fatica; magari non risulterà incompatibile, ma fatica tremendamente a incidere. Cosa fare con lui? Dopotutto rimane il "9" più credibile considerando un parco attaccanti non esattamente sfolgorante. L'alternativa, a quel punto, sarebbe affidare da subito le chiavi dell'attacco all'attuale punta del Sassuolo Gianluca Scamacca. In una fase per così dire transitoria Ciro Immobile potrebbe ancora far parte del gruppo di Mancini, in attesa che il passaggio di consegne avvenga in pianta stabile: a patto che si smetta di assimilare contesti diversi - quasi diametralmente opposti - come Lazio e Nazionale.

PUNTERESTE ANCORA SU IMMOBILE? Sì, non c'è di meglio No, volterei pagina

Immobile: "Critiche in Nazionale? Mi scivolano addosso"

Calciomercato Cairo: "Belotti? Potrebbe avere già firmato per un altro club" 37 MINUTI FA