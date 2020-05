Dopo il calcio, Max Allegri si dà all’ippica: ma la sua cavalla arriva ultima…

Una delle grandi passioni dell’ex tecnico della Juventus Max Allegri, è l’ippica. Spesso citata nelle sue conferenze stampa, adesso è una sorta di lavoro per il mister toscano, proprietario di una cavalla francese.

Quando si dice “Datti all’ippica”. Nel corso della sua carriera, se lo sarà sentito dire anche Max Allegri, tanto che alla fine… l’ha fatto! L’ex allenatore della Juve, da maggio è proprietario al 50% di Ossun Set, una cavalla francese di 3 anni. Diciamo che con i cavalli però, Max non ha così tanta fortuna. In una corsa a reclamare a Vichy, Ossun Set era la grande favorita, montata da un importante fantino, Pierre Charles Boudot, la cavalla di Allegri è arrivata… ultima!

Massimiliano Allegri Credit Foto LaPresse

Ossun Set ha primeggiato in quasi tutto il tracciato, salvo “spegnersi” nel tratto più importante dei 2000 metri della corsa, la fine. Tant’è che è arrivata 8a di 8 partenti. Una prestazione da dimenticare se si considerano anche gli altri piazzamenti della cavalla, che per ben due volte si è piazzata seconda. Come riporta Sportmediaset, la performance potrebbe essere stata condizionata dal terreno troppo scorrevole fatto sta che comunque la classifica resta e ad Allegri resta da augurare buona fortuna per le prossime gare!

