Tragedia a Lecce. Daniele De Santis, 30enne arbitro di Serie C che ha esordito in Serie B nel 2017 come quarto uomo nella sfida tra Pisa e Benevento, e la fidanzata Eleonora Manta, anche lei di 30 anni, sono stati uccisi da numerose coltellate nel loro palazzo situato tra via Gallipoli e via Montello, nel quartiere Rudiae, vicino alla stazione centrale. I cadaveri sono stati ritrovati sulle scale dell'abitazione ed è stato visto un uomo fuggire con un coltello in mano con il volto coperto dal passamontagna. Le prime testimonianze parlano di una furiosa lite prima dell'accaduto. Sono in corso le indagini per capire le dinamiche.