Mauro Bellugi , ex difensore di Inter, Bologna, e Napoli , non ha più le gambe . L'exo giocatore toscano, infatti, ha subito una doppia amputazione a seguito degli effetti negativi di una lungodegenza.

Bellugi era stato infatti ricoverato il 4 novembre a causa del Covid-19 e durante la permanenza in ospedale si era aggravata una serie di patologie che lo affliggevano già da tempo e che hanno visto i medici costretti a procedere con l'intervento. Bellugi, però, come riporta Repubblica.it, non si perde d'animo ed è già pronto con una soluzione alternativa. In una telefonata con l'amico e giornalista Luca Serafini, infatti ha detto: