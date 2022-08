Dusan Tadic è stato vittima di una disavventura nei pressi della propria casa ad Amsterdam. Il centrocampista e capitano dell'Ajax è stato aggredito da due malviventi in moto: il giocatore prima ha tentato di fuggire dai malintenzionati dirigendosi verso la propria abitazione ma, una volta bloccato, ha poi tentato di difendersi, rimanendo ferito ad una mano.

La dinamica

Stando a quanto riportato dalla stampa olandese, il fatto sarebbe avvenuto a fine luglio nel sud della capitale olandese. Il calciatore serbo stava scendendo dalla macchina quando è stato avvicinato dai due rapinatori armati a bordo di uno scooter. Una volta che i ladri hanno afferrato il giocatore con l'obiettivo di rubargli l'orologio, Tadic è riuscito ad alzare il casco a uno dei due e a schiaffeggiarlo, riuscendo a liberarsi, ma rimediando una ferita alla mano e i vestiti strappati. Il capitano dell'Ajax si è poi diretto nell'hotel più vicino alla sua abitazione per chiamare la polizia e denunciare il fatto.

Gli inquirenti non escludono l'ipotesi che i malviventi avessero l'intento di entrare nella casa del 33enne dell'Ajax e prenderlo in ostaggio, come accadde una volta in passato all'attaccante del Psv ed ex Palermo Eran Zahavi. I rapinatori non furono mai arrestati ed è probabile che le due piste si incrocino.

Ajax, Tadic esce dal campo e regala la maglia al fotografo

