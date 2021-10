Una tragedia familiare sconvolge Maurizio Zamparini , l'ex presidente del Palermo: il figlio Armando è stato trovato morto in una stanza d'albergo a Londra, città nella quale viveva da alcuni anni e nella quale aveva completato gli studi. Aveva solo 23 anni. Ancora da chiarire le dinamiche che hanno portato alla morte del ragazzo. Come riporta Il Giornale di Sicilia, Zamparini e la moglie sono partiti immediatamente per Londra una volta appresa la tragica notizia. Armando, ultimo nato in casa Zamparini e frutto del secondo matrimonio dell'ex patron del Palermo, era molto conosciuto nel club rosanero e - sempre secondo quanto sottolinea Il Giornale di Sicilia - era solito trattenersi in campo con i giocatori al termine degli allenamenti.