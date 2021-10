Maurizio Zamparini sta cercando di riprendersi dalla morte del figlio 23enne, una tragedia immane con cui ha dovuto confrontarsi nella giornata di venerdì: l'ex presidente del Palermo ha spiegato così a Repubblica.

Armandino è morto proprio il giorno prima che iniziasse a lavorare in una grande azienda, qui a Londra. Gli avevo mandato un messaggio giovedì, il giorno prima: "In bocca al lupo!". Ma non ho mai ricevuto risposta. Perché Armandino l'altro ieri è morto. È una tragedia infinita".

Armando era l'ultimo figlio di Zamparini, l'unico del suo secondo matrimonio con Laura Giordani, dopo gli altri quattro - Silvana, Greta, Andrea e Diego - avuti con la prima moglie.

"Non avevamo avuto alcun segnale e Armando era un ragazzo pulitissimo. Giovedì Thomas è uscito di casa presto, mentre mio figlio è rimasto in casa. Poi la governante alle due e mezza l'ha trovato inerme, immobile. Ha chiamato subito l'ambulanza, ma è stato tutto inutile. Armandino era già morto".

Le cause della morte

Le cause della morte del ragazzo sono ancora ignote: si sospetta un arresto cardiocircolatorio o un malore letale. Sulla possibilità che si trattasse di malattie pregresse, ancora Zamparini: "Ha sofferto di una forte bronchite asmatica in passato, che gli ha dato vari problemi, ma nient' altro che io sappia. Le autorità inglesi stanno ancora indagando, ma per ora non c'è nulla che faccia pensare a una morte violenta".

