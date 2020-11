Alzi la mano chi non ricorda la voce narrante nelle appassionanti partite di calcio in "Holly e Benji" o in quelle di pallavolo di "Mila e Shiro". Generazioni vissute con quel timbro particolare e inconfondibile, che accompagnava le azioni degli eroi dei cartoni animati.

Ebbene, Sergio Matteucci, colui che prestava appunto la sua voce per regalare queste emozioni, è morto a Roma a 89 anni. Un radiocronista completo, diventato famoso grazie alle anime giapponesi. Nato a Granada nel 1931, Matteucci ha rivelato a chi ha avuto il piacere di intervistarlo che spesso i testi delle sue “cronache” erano frutto di improvvisazione, dopo aver creato il tutto. Doppiatore strepitoso, da legare ad altri cartoni di successo come Sampei, Lady Oscar, Candy Candy e Ben e Sebastien. Oltre alle opere per i più piccoli, giusto legarlo anche a film di una certa rilevanza come Rocky 2, Toro Scatenato, Cinderella Man, Scarface.

Nel giornalismo sportivo, la sua voce era quella per il fuori campo di Domenica Sprint per i servizi dallo Stadio Olimpico di Roma ed è stato radiocronista di Tutto il calcio minuto per minuto nell’annata 1982-1983.

