L'ex calciatore di Ajax e Nazionale olandese aveva 75 anni e si è spento dopo una sofferta battaglia con un'emorragia cerebrale. Il club dei Lancieri lo ha ricordato con una dedica: "guerriero coraggioso".

Si è spento a 75 anni Wilhelmus Johannes Suurbier, detto Wim. Da maggio 2020, Suurbier stava combattendo una grave emorragia cerebrale.

Tenace difensore olandese degli anni ‘70, accompagnò la sua Ajax e la sua Nazionale olandese fino ad altezze insperate. Suurbier, di ruolo terzino destro, si rese protagonista con la maglia dell’Ajax alzando al cielo 3 Coppe Campioni consecutive, condite da 7 campionati, una Coppa Intercontinentale e una Supercoppa Uefa.

Impossibile non associare il suo nome a quello di Johan Cruijff e a quell’Olanda che seppe rifocillare una platea mondiale grazie al suo calcio totale. Per la Nazionale oranje, Suurbier fornì il suo prezioso contributo fatto di intensità e velocità, inanellando ben 60 presenze e 3 gol. Finita l’esperienza del calcio europeo, Suurbier avviò una lungo percorso di crescita calcistica oltreoceano, tra Messico e Stati Uniti, dove terminò la carriera da giocatore e rinacque come allenatore vagabondo: da Los Angeles a Miami, passando per Tampa Bay in Florida. Si ritirò nel 1994.

Domenica l'Ajax, sua seconda casa, lo ha ricordato con un video commovente.

