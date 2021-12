Nelle ultime ore sui social c'è stata tanta polemica sulla maglia natalizia dell'Atalanta. Tanti tifosi della Dea hanno preso di mira lo skyline presente sulla maglia: "Ma perchè è raffigurata la città di Torino?", "Quella non è Bergamo", "Che disastro" sono alcuni dei tanti commenti che si possono leggere in giro per il web.

A mettere fine le discussioni ci pensa però lo sponsor tecnico dei nerazzurri: "Intendiamo confermare e sottolineare che lo skyline inserito, quale elemento distintivo e principale della maglia è il profilo della Città di Bergamo e non è riconducibile a nessun’altra città. Trattandosi di una stilizzazione, consapevoli che alcuni dettagli possono non rimandare in modo fedele all’immaginario collettivo e soprattutto consci che vi siano molteplici rappresentazioni dello skyline di Bergamo, nell’ambito della collaborazione che ormai dalla stagione 2017-18 ci vede partner dell’Atalanta, abbiamo voluto rappresentare un punto di vista specifico di Città Alta". ha spiegato e precisto il brand Joma.

L'Atalanta indosserà la speciale la maglia nella gara interna contro la Roma in programma sabato 18 Dicembre alle ore 15:00.

