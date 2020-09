Calcio

Come Cristiano Ronaldo: gol gol capolavoro di Bytyqi

Il numero 7 del Viking protagonista di una prodezza straordinaria nel successo per 5-3 della sua squadra sul campo del Kristiansund in un match valido per la 17esima giornata dell'Eliteserien, la Serie A norvegese.

