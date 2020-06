Il campionato di calcio norvegese in diretta su Eurosport ed Eurosport Player

Sarà Eurosport a trasmettere in tutta Europa l'Eliteserien 2020, il campionato di calcio norvegese al via martedì 16 giugno con almeno due partite in diretta confermate, su Eurosport 1 ed Eurosport Player, per ciascuna delle prime 3 giornate.

Sarà Eurosport a trasmettere in tutta Europa l’Eliteserien 2020, il campionato di calcio norvegese al via martedì 16 giugno con almeno due partite in diretta confermate, su Eurosport 1 ed Eurosport Player, per ciascuna delle prime 3 giornate.

Il primo match di Eliteserien trasmesso da Eurosport sarà il derby norvegese del Molde campione in carica sul campo dell’Aalesunds FK, martedì 16 giugno alle 18:00 su Eurosport 1 ed Eurosport Player. Eurosport trasmetterà anche il big match del campionato norvegese, Molde-Rosenborg, sabato 20 giugno alle 20:30 in diretta dall’Aker Stadion.

L’astro nascente del calcio mondiale Erling Haaland e il difensore del Celtic Kristoffer Ajer sono solo due dei campioni espressi dal calcio norvegese, che nell’Eliteserien 2020 presenterà nuovi giovani talenti già convocati in Nazionale.

I primi match dell’Eliteserien in diretta su Eurosport 1 ed Eurosport Player:

1ª giornata

Martedì 16 giugno: Aalesunds-Molde alle 18:00

Martedì 16 giugno: Sarpsborg 08-Valerenga alle 20:30

Mercoledì 17 giugno: IK Start-Stromsgodset alle 18:00

Mercoledì 17 giugno: Haugesund-SK Brann alle 20:30

2ª giornata

Sabato 20 giugno: Molde-Rosenborg alle 20:30

Domenica 21 giugno: SK Brann-Viking alle 20:30

3ª giornata

Mercoledì 24 giugno: IK Start-Molde alle 18:00

Mercoledì 24 giugno: Odd-Valerenga alle 20:30

Giovedì 25 giugno: Sarpsborg 08-Stromsgodset alle 18:00

Giovedì 25 giugno: Rosenborg-Bodo Glimt alle 20:30