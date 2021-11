Calcio

Calcio - Un altro caso Eriksen, questa volta in Norvegia. Il Sarpsborgs fa l'in bocca al lupo a Emil Pálsson

CALCIO NORVEGESE - Qualche giorno fa, nella Serie B norvegese, c'era stato un caso simile a quanto capitato a Erikssen durante gli Europei. Emil Pálsson è finito a terra per un arresto cardiaco durante una partita del Sogndal, venendo poi rianimato e portato in ospedale. Al Sogndal è solo in prestito e la squadra che detiene il suo cartellino ha voluto salutarlo facendogli l'in bocca al lupo.

00:00:47, un' ora fa