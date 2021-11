Calcio

Eliteserien, Kristiansund-Viking, Follia in Norvegia: rissa tra compagni di squadra, espulso Brekalo

ELITESERIEN - Stai vincendo 3-2 con gol decisivo al 93'? Perché non soffrire ancora? Negli attimi finali della partita Kristiansund-Viking, il difensore Brekalo perde la testa e si mette a litigare contro il proprio portiere Gunnarsson e lo fa finire a terra. L'arbitro è tenuto ad intervenire anche in situazione di litigi tra giocatori della stessa squadra ed estrae il rosso diretto per Brekalo.

