Savoia, club della città di Torre Annunziata (Napoli), è passato nelle mani di Emanuele Filiberto di Savoia. Per dare il via alla nuova avventura è stato organizzato un pellegrinaggio alla Basilica della Madonna della Neve, che si è tradotto in un bagno di folla tra tifosi che sembrano credere nel progetto del nuovo presidente e nelle sue grandi ambizioni. Il Principe vuole riportare il Savoia ai livelli raggiunti in passato. Ha militato infatti in Eccellenza. Nella missione sarà supportato da manager affermati, tra cui l’ex presidente Nazario Matachione, Roberto Passariello, Marco Limoncelli, Giovanni Acanfora e Elio d’Aquino. Il, club della città di(Napoli), è passato nelle mani di. Per dare il via alla nuova avventura è stato organizzato un pellegrinaggio alla Basilica della Madonna della Neve, che si è tradotto in un bagno di folla tra tifosi che sembrano credere nel progetto del nuovo presidente e nelle sue grandi ambizioni. Il Principe vuole riportare il Savoia ai livelli raggiunti in passato. Ha militato infatti in Serie B negli anni ’40 e a fine anni ’90. La storia recente è fatta soprattutto di fallimenti e rifondazioni e attualmente gioca in. Nella missione sarà supportato da manager affermati, tra cui l’ex presidente Nazario Matachione, Roberto Passariello, Marco Limoncelli, Giovanni Acanfora e Elio d’Aquino.

Ad

EMANUELE FILIBERTO: "SARÒ QUI A LUNGO"

Serie A Ufficiale! Ivan Gazidis si separerà dal Milan il 5 dicembre 43 MINUTI FA

Il Principe ha raccontato la sua visione rispetto al Savoia e il suo legame con questo club: “Farò a lungo calcio a Torre Annunziata. Sono molto emozionato, ho voglia di farmi conoscere dai tifosi. È una vicenda che nasce da lontano perché è da quando sono tornato in Italia e ho scoperto che esiste una squadra che si chiama Savoia che mi sono appassionato. All’epoca mi diedero anche la maglia numero 10 e da allora ho iniziato a incuriosirmi”. Sulle ambizioni invece si è espresso così: “Adesso abbiamo fondato la Casa Reale Holding spa presieduta da Marcello Pica attraverso la quale contiamo di acquisire il titolo del Savoia. Sogniamo di portare il club in pochi anni il più in alto possibile”. La prima mossa da presidente, infine, è già stata stabilita: “Metteremo sulla maglietta lo stemma di casa Savoia”.

UN PIANO CONTRO LA MALAVITA

Il Savoia nel passato recente si è fatto notare più per questioni extracampo che per meriti sportivi. Il club campano, infatti, è stato coinvolto in una vicenda giudiziaria. Le dichiarazioni di un pentito di giustizia, infatti, avevano portato a galla la relazione tra la società e il clan camorristico che presiede la zona. Emanuele Filiberto ha subito preso posizione: “Diamo un calcio alla malavita, questo sarà il mio slogan”. Ha poi svelato i suoi piani futuri per i più giovani: “Vorrei togliere i ragazzi dalla strada creando una vera e propria Academy per i ragazzi del Sud Italia con borse di studio per i più meritevoli”. Dello stadio Giraud, invece, ha parlato così: “Appena entreremo in possesso del titolo di Eccellenza inizieremo anche a pensare al restyling dell’impianto oltre che al campionato in corso”. Infine, ha spiegato il suo modello: “Cercheremo di imitare il Napoli come la Salernitana, sono amico di Aurelio De Laurentiis e ho lavorato con suo figlio Luigi, sarebbe un piacere seguire le loro orme nel calcio”.

Spalletti: "De Laurentiis descritto come un caterpillar, invece..."

Serie A Da 'nuovo Kakà' a fantasma in campo: CDK tra enigma e flop UN' ORA FA