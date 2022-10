Calcio

Eredivisie - L'Ajax rinasce dopo la scoppola col Napoli: 4-2 al Volendam, highlights

EREDIVISIE - I Lancieri, dopo l'1-6 casalingo subito dal Napoli alla Amsterdam Arena, riescono a regiare in campionato, dove battono 4-2 il Volendam in trasferta: Tadic su rigore, Bassey, Brobbey e Klaassen in gol.

00:01:50, un' ora fa