Eredivisie cancellata, ma per i gironi di Champions c'è un posto solo: l'AZ fa ricorso all'UEFA

La dirigenza dell'AZ Alkmaar ha scritto all'UEFA per sovvertire l'assegnazione dell'unico posto valido per i gironi di Champions in favore dell'Ajax. AZ e Ajax sono prime a pari merito nella classifica conlcusiva, e un cambio di criterio darebbe precedenza all'AZ.

Il rischio c’era, e la KNVB (la federazione calcistica olandese), ne era al corrente. Un mese dopo la decisione di cancellare il campionato di Eredivisie, è apparso sulla scrivania dell’UEFA un ricorso dell’ AZ Alkmaar. La cancellazione del torneo infatti, non aveva eletto né una squadra vincitrice, né delle squadre retrocesse. Eppure l’Ajax, che occupa il primo posto in classifica a pari punti con l’AZ, è stata dichiarata qualificata ai gironi di Champions in virtù della differenza reti, mentre all’AZ toccherà passare per i preliminari.

La dirigenza dell'AZ ha dunque contestato questa decisione della federazione, chiedendo di applicare il criterio degli scontri diretti per ordinare la classifica: in questo caso, l’AZ risulterebbe primo rispetto all’Ajax, avendo battuto i lancieri per 1-0 all’andata e per 2-0 al ritorno. Si tratta di un nodo da sbrogliare fondamentale per il calcio olandese e per le finanze di queste due squadre; i prossimi provvedimenti di UEFA E KNVB andranno inevitabilmente a scontentare qualcuno.

