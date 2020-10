L'Ajax riscrive la storia dell'Eredivisie. In un match valido per la sesta giornata i Lancieri di Ten Hag hanno battuto il VVV-Venlo con l'incredibile punteggio di 13-0. Protagonista assoluto del match Lassina Traoré, autore di 5 gol. A segno anche Ekkelenkamp (2), Tadic, Antony, Blind, Huntelaar (2) e Lisandro Martinez. Nella storia del massimo campionato olandese nessuna squadra era mai riuscita a segnare 13 reti in una sola partita.