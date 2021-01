Calcio

Calcio, Olanda: Ajax, che Huntelaar! Entra e fa doppietta in due minuti, 3-1 al Twente

OLANDA - La doppietta nel finale di Klaas-Jan Huntelaar ha permesso all'Ajax di vincere per 3-1 contro il Twente. Julio Pelguezuelo aveva annullato il vantaggio dei lancieri passati in vantaggio al 7' con Sebastien Haller, prima che il sostituto Huntelaar arrivasse in soccorso degli ospiti. Ma è proprio Huntelaar entrato da pochi secondi a permette all'Ajax di portarsi a casa 3 punti preziosi.

00:01:33, 497 Visualizzazioni, 15/01/2021 A 08:50