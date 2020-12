Calcio

Eredivisie Ajax, Huntelaar apre lo show: 4-0 allo Zwolle. Tutti i gol e gli highlights

EREDIVISIE - Nel match della dodicesima giornata della Eredivisie, netta vittoria interna per l'Ajax di Erik ten Hag che si sbarazza senza problemi dello Zwolle. Il primo gol arriva al minuto 7 con Huntelaar. Da lì in avanti è quasi un monologo con i padroni di casa che si impongono senza problemi per 4-0.

