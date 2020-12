Calcio

Eredivisie, Ajax super con la doppietta di Huntelaar: 2-4 all'ADO Den Haag. Gol e highlights

EREDIVISIE - Ajax dominante con la doppietta del Cacciatore ex Milan. Le reti di Dusan Tadic e Klaas Jan Huntelaar al 20' e 22' hanno portato in vantaggio gli ospiti per lo 0-2. Le altre reti dell'incontro sono state segnate da Labyad (Ajax) al 30', Huntelaar (Ajax) al 32', Kramer (ADO Den Haag) al 49' e Bourard (ADO Den Haag) al 70'. Il finale è 2-4.

00:01:45, 50 Visualizzazioni, 2 ore fa