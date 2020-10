Calcio

Eredivisie: Gotze, gol dopo 9 minuti al debutto con il PSV

Dopo tanti problemi, Gotze ha deciso di svincolarsi e di ripartire dal PSV Eindhoven. Il fuoriclasse tedesco ha impiegato solamente 9 minuti per trovare il gol al suo debutto, sfruttando un retropassaggio sbagliato e scartando il portiere in uscita. Una rete importante che ha permesso alla formazione olandese di vincere per 3-0 contro lo Zwolle, andando in testa alla classifica con 13 punti.

00:00:27, 78 Visualizzazioni, 34 minuti fa