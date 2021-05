Dopo un anno calcistico senza tifosi allo stadio, l'Ajax ha fatto un regalo ai propri abbonati. La società olandese, dopo aver vinto il campionato con 14 punti di vantaggio sul PSV, ha deciso di fondere il trofeo con cui vengono premiate le squadre per ricavarne più di 42.000 piccole stelline da donare ai propri tifosi. A partire dalla giornata di oggi, ogni abbonato riceverà la sua parte del trofeo, o come lo chiama l'Ajax stessa: "un pezzo di Ajax".

Il direttore generale Edwin van der Sar

Calcio Ajax, la terza maglia 2021/2022 sarà ispirata a Bob Marley 28/04/2021 A 09:33

"In questa stagione abbiamo dovuto cavarcela in gran parte senza i nostri tifosi. Per meglio dire, non erano seduti sugli spalti. Ciononostante, ogni settimana abbiamo sentito il loro supporto. Quando raggiungevamo lo stadio, sui social e nel nostro contatto personale. Con il motto "This title is for you" (questo titolo è per voi) abbiamo voluto dedicare il titolo ai nostri tifosi. La condivisione del trofeo ne è la prova definitiva".

Da van der Sar a Dušan Tadić

"Giocare in uno stadio vuoto non è come farlo in una Johan Cruijff ArenA stracolma. Nella stagione appena trascorsa i nostri tifosi ci sono mancati tantissimo qui ad Amsterdam e durante tutte le trasferte. Per questo vogliamo dedicare questo titolo ai nostri tifosi e non vediamo l'ora di poter giocare davanti a loro".

Ajax, Tadic esce dal campo e regala la maglia al fotografo

Europa League Manchester United-Roma in Diretta tv e live streaming 26/04/2021 A 10:17